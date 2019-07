A

cción y reacción. Pensemos en la inquietante presencia del paradigma –o la sinécdoque (véase: S. Moyn, In the aftermath of camps, en: Histories of the aftermath: the legacies of the second world war in Europe, ed. F. Biess, R. G. Moeller, 2010, p. 49-66)– del campo . En su retorno (Agamben et al). Persistencia. Vivacidad. En la manera en que permea el terreno físico ( lo material ) e ideológico ( lo imaginario ) de nuestra modernidad. ¿Un ejemplo? La controversia desatada por Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), una congresista demócrata estadunidense, que se refirió a los centros de detención en Estados Unidos para niños centroamericanos como campos de concentración . Primero en un live-stream, donde criticó la decisión de Trump de albergar unos mil 400 niños migrantes en una base militar (bit.ly/2wN7H3z) que durante la Segunda Guerra sirvió como un campo de internamiento para los ciudadanos estadunidenses de origen japonés (¡ reciclaje de campos es una faceta recurrente!). Luego en una serie de tuits (bit.ly/2LsBbfA) denunciando con más fuerza a campos de concentración en la frontera sur, donde los migrantes son brutalizados, deshumanizados y donde mueren . No es una hipérbola, es una opinión experta , concluía citando –entre otros– a A. Pitzer (bit.ly/2IhnApz). En una arremetida ideológica L. Cheney, una congresista republicana −hija del ex vicepresidente– remarcó que AOC con sus palabras menospreció la memoria de 6 millones de judíos exterminados durante el Holocausto (bit.ly/2NP0g7l), un típico intento de silenciar las críticas, mientras los campos de concentración – masiva detención de civiles sin debido proceso − lo pre-datan, se insertan sólo parcialmente en su modus operandi y las analogías con él, no deben ser un tabú, sino algo históricamente deseado (bit.ly/2JUeGxh). Si el Holocausto – ¡Nunca más! − no sirve para defender a los más débiles, ¿de qué sirve?