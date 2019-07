Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. a14

Sin presupuesto desde hace cuatro años y con el apoyo de los institutos estatales, la selección de pesas viaja hoy a Lima con las expectativas de ganar medallas en los Juegos Panamericanos , afirmó Rosalío Alvarado, presidente de la federación de la especialidad.

El equipo integrado por cuatro hombres y cuatro mujeres será el primero de la delegación que parte a la capital peruana luego del campamento realizado durante un mes en China con ayuda económica de la Federación Internacional.

Pienso que todos pueden pelear medallas, tienen posibilidades Antonio Vázquez (en la categoría de 61 kilogramos), Jonathan Muñoz (67), Ana Gabriela López (55), Aremi Fuentes (76) y Janeth Gómez (59) , enumera sin dudar.

Cada uno ha tenido el respaldo de los gobiernos de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Aguascalientes, junto con el sinaloense Jorge Adán Cárdenas (73), la sonorense Ana Carmen Torres (87) y el tapatío Raúl Enrique Manríquez (+109) para las competencias de este año en el extranjero, concentraciones y selectivos.