Veo todo lo que está pasando en Internet, pero estoy realmente aturdida , dijo Dianelys, de 38 años. No logro entender exactamente lo que se está moviendo en las redes. Lo único que trato es de seguir con apoyo profesional sicológico para avanzar con lo que se me ha venido encima por haber dicho la verdad .

Las reacciones en línea son nuevas en Cuba, que comenzó a ofertar datos móviles hace apenas seis meses. Además, la discusión abierta sobre el abuso doméstico es menos común que en otros países de América Latina y hay sólo un puñado de grupos no gubernamentales que defienden los derechos femeninos.

A diferencia de Argentina, México o Brasil, donde es común que se hagan marchas de colectivos en contra de la violencia o el aco-so, en Cuba no se llevan a cabo manifestaciones de este tipo y hay acceso limitado a datos sobre estos flagelos, pues el gobierno no difunde cifras de denuncias y las pocas organizaciones no gubernamentales no cuentan con estimados.

Una encuesta nacional sobre igualdad de género aplicada por las autoridades en 2016 y publicada este año por primera vez, indicó que 26.7 por ciento de las 10 mil 698 mujeres entrevistadas había recibido algún tipo de maltrato en los 12 meses previos al sondeo y de ellas, sólo 3.7 por ciento buscó apoyo. El sondeo fue auspiciado en Cuba por organismos de Naciones Unidas.

A comienzos de julio, casi 500 firmas de artistas, intelectuales y profesionales del país se habían sumado a una carta abierta en apoyo a Dianelys y en condena a la violencia de género desde una plataforma en Facebook llamada YoSiteCreo creada el 27 de junio.