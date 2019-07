Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2019

El mayor reto de Fred Roldán a lo largo de 54 años de trayectoria ha sido inventarse y desnudar su alma sobre los escenarios. Mi mayor trabajo en la vida es ser feliz .

El actor y productor, quien debutó a los seis años de edad, ha producido a lo largo de su vida infinidad de montajes, además de fundar el Centro Cultural Roldán Sandoval en el que presenta sus obras. Roldán también ha dado muestra de tenacidad y disciplina: ha encarnado más de 38 años al personaje de Pinocho, más de 27 ha participado en Y llegaron las brujas y durante varios más ha interpretado a El hombre elefante. Inteligencia y amor , aseguró, han sido claves para permanecer en el medio artístico.

En este tiempo también he creado mi público de teatro para niños, me siguen viendo. He trascendido generaciones, porque los espectadores han tenido hijos y los traen a verme; es el cuento de nunca acabar .

El actor celebrará este martes más de medio siglo de carrera con una función especial de su obra biográfica Es mi vida, en el teatro República. Promete que los asistentes descubrirán quién es realmente Fred Roldán, el hombre de carne y hueso .

Hago cosas originales

En entrevista precisó: siempre he sido un productor independiente. Jamás me han dado un peso para producir y hago puras cosas originales, con mis adaptaciones, porque además nunca he comprado nada del extranjero .

Agregó que está en constante renovación. Vivo feliz y enamorado de lo que hago .

Los inicios del actor fueron a corta edad cuando interpretó a un payaso en Bellas Artes, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desde entonces no he dejado de hacer teatro ni de trabajar. El mayor reto que he tenido es haberme inventado a mí mismo. Fred Roldán hizo a Fred Roldán .