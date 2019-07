Por otra parte, el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano señaló que nunca perdió el control del partido entre Brasil y Argentina, luego de que Messi criticara al arbitraje por su mal desempeño al no utilizar la tecnología en dos jugadas. En el VAR no consideraron que fueran jugadas que daban para penal claro, así que no me llamaron , dijo el silbante, quien dejó en claro que todo lo que se dice en cancha queda grabado. A mí el VAR no me notificó , declaró.

Respecto de las palabras de Me-ssi, quien señaló que las decisiones arbitrales se cargaron en favor de la Verdeamarela, aceptó que le sorprendieron sus declaraciones, pero cada uno tiene su opinión. Es un jugador que se dedica a jugar, nunca tuve problemas con él .