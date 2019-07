En tanto, Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, presentó ayer al refuerzo Antonio Briseño y no descartó nuevas altas. Tenemos un plantel sólido y si consideramos que se puede sumar alguien más lo valoraremos, pero por ahora no hay otra negociación , comentó.

En otro tema, el timonel que cumplió un breve paso por el Tri, comentó que en la Copa Oro México tuvo un aceptable desempeño. Hubo partidos buenos y regulares, pero hay que considerar que con varias ausencias se pudo hacer un buen trabajo, se redondea con el campeonato y creo que fue muy merecido .

A Vucetich no le agradó la dura crítica contra los jugadores que no asistieron al torneo de la Concacaf. “Hay muchas circunstancias que se deben analizar de forma particular, caso por caso, porque nada más hablamos sin saber los motivos de fondo y se da una imagen del jugador de rebeldía, lo que me parece injusto.

“Tenemos el caso de Héctor Herrera, quien estaba afinando su contrato con el Atlético de Madrid y, si hubiese sufrido una lesión en la Copa Oro, automáticamente todo se venía abajo, ¿quién le iba a responder? Así que pienso que su negativa era lógica, es el derecho del jugador y sencillamente lo mejor es hablar con el cuerpo técnico (del Tri)”, razonó.