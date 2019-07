Después, ante los problemas del positivo de clembuterol y la suspensión al Canelo Álvarez, lo colocó como uno de los posibles contendientes para peleas contra Gennady Golovkin. La Comisión Atlética de Nevada no autorizó esa pelea con el argumento de que no estaba en condiciones de enfrentar al que entonces marchaba invicto.

Canelo cuenta con una experiencia que reluce en sus combates; en cambio, algunas defensas del joven tijuanense han levantado algunas críticas, que si bien reconocen el potencial, también quedan en evidencia algunas carencias defensivas.

“Sí, hay riesgo de perder con un campeón de la talla del Canelo”, admite, pero siempre hay riesgos en el boxeo, y con un peleador como él es mucho más peligroso .

Perder su cinturón superwélter no le angustia. De hecho está convencido de que pronto lo dejará porque su cuerpo le exige subir una división, a la de los medios, en la que domina por el momento el pelirrojo.

“Ya me cuesta mucho dar el peso, me siento muy cansado por la dieta y el esfuerzo y me cuesta mucho reponerme, así que ya debo irme a la división en la que se mueve el Canelo”, explica.

Antes de Munguía existen otras opciones para Álvarez, como el ruso Sergey Kovalev o el británico Callum Smith, pero el sólo hecho de aparecer entre los candidatos a ser un rival de la máxima figura del boxeo ya es una especie de triunfo.

“Me ponen en la mira y eso me beneficia. Ya me pasó con lo de Golovkin y después llegó el campeonato del mundo. Hoy no se sabe quién enfrenta a quién; mientras, yo me divierto viendo todo el show”, dice Munguía sonriente.