Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2019, p. 27

El gobierno de la Ciudad de México empezará un operativo para retirar 40 anuncios espectaculares irregulares en distintas zonas, informó su titular, Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó que en breve emitirá un decreto para prohibir la instalación de este tipo de estructuras en azoteas.

La mandataria dijo que además se analizan las condiciones de los anuncios, si cuentan con permiso, toda vez que se han detectado que algunos representan un riesgo, por lo que se determinará su situación.

Tenemos ya 40 procedimientos iniciados para distintos espectaculares que no tienen permiso por lo que vamos a empezar a retirarlos , afirmó Sheinbaum, quien agregó que en caso de los regulares ya se ha hablado con los propietarios y están dispuestos a que se realicen modificaciones al reglamento y llevar a cabo su sustitución.

Señaló que su administración asumirá el costo del retiro de los 40 anuncios espectaculares, por lo que se ya se cuenta con un presupuesto asignado: Lo que sí, es que ya no vamos a permitir que haya más espectaculares en la ciudad , en referencia a que ya no se darán permisos para estructuras unipolares que se colocan en azoteas, de esos ya no va a haber .

El retiro de los anuncios estará a cargo del Instituto de Verificación Administrativa capitalino en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de las alcaldías; el fin es retirar en lo inmediato aquellos que representen mayor riesgo para los ciudadanos.