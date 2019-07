Alejandro Cruz, Josefina Quintero Y Carolina Gómez

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que no puede ser que una organización político ambiental sea la que defina la política de calidad del aire de la ciudad, pues para eso hay instituciones.

Confió en que no se otorgará el amparo que promovió Greenpeace para que se declare contingencia ambiental a partir de los 100 puntos en el Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca), al recordar que el nuevo programa en la materia para la zona metropolitana, en el que se fija el límite en 150 puntos, se elaboró con la colaboración de expertos en el tema.

Se trabajó mucho con científicos para generar este nuevo programa, entonces, yo creo que el juez va a ser sensible; hubo una suspensión provisional, pero yo creo que va a ser sensible a que no puede ser que una organización político-ambiental defina la política del aire en la ciudad”.

El pasado 28 de junio Greenpeace informó que el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México le otorgó una suspensión provisional para demandar que las contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se declaren a partir de los 100 puntos Imeca que establece la norma oficial NOM-020-SSA1-2014.