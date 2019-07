L

a remuneración económica y la estabilidad salarial es un aspecto relevante para garantizar la independencia de los juzgadores, pero no es el único. Los jueces pueden ver comprometido su criterio independiente por: a) Cuestiones políticas de Estado respecto de los otros poderes; b) Cuestiones internas del propio Poder Judicial; c) Cuestiones económicas en relación con entes privados de peso en la actividad estatal, y; d) Cuestiones de opinión pública relacionadas con los medios de comunicación.

Por ello, SE requiere de un salario suficiente que le permita solventar las necesidades básicas de su familia; impedir que pueda caer en un estado de necesidad aprovechable por otros para restarle autonomía e independencia en su juicio resolutor.

Hoy se crítica al Poder Judicial en su independencia. Pero en ello se involucra una cualidad intrínseca: la ética judicial. La independencia no se garantiza sólo con un salario decoroso y una estabilidad laboral, máxime porque los poderes judiciales local y federal constituyen el mayor contrapeso de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Los actuales embates al Poder Judicial y su imagen como institución también afectan al personal que lo conforma, no sólo a sus titulares. En algunas escuelas, los hijos de trabajadores judiciales, sin importar el cargo, son señalados por compañeros y población. Y a pesar de ello el juez debe mantener la independencia del Poder Judicial al que pertenece, no sólo su independencia personal. Deben resolver parcial y justamente tanto los juicios entre particulares como aquellos donde se afecta a otros Poderes del Estado. Los particulares en conflicto con el Estado exigirán legalidad e imparcialidad en tales casos. No sólo los grandes empresarios pueden ser afectados: todos pagamos impuestos, todos tenemos relaciones contractuales y laborales, todos acudiremos al juicio sucesorio. Quienes hoy señalan al Poder Judicial, cuando estén en juicio valorarán contar con jueces que resuelvan sin injerencias de otros poderes, políticos o fácticos; que resistan los mandatos directos o indirectos, verbales o por memorándum, de legisladores y del Ejecutivo Federal.