Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2019, p. 30

Guadalajara, Jal., Fidel Armando Ramírez Casillas, ex director del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), y cinco personas más fueron vinculadas a proceso por la compra de medicamentos con sobreprecio a la empresa Abisalud.

El fiscal anticorrupción estatal, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que tiene cuatro meses para concluir la investigación y acreditar la responsabilidad de los imputados.

Según el funcionario, Abisalud –empresa vinculada al actual delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños– vendió en forma irregular al menos 30 medicamentos a las farmacias del Ipejal, lo cual habría causado al organismo un quebranto de 30 millones de pesos.

Además del ex director del Ipejal se vinculó a proceso a la ex directora administrativa, Adriana Gabriela Ceja Palacios, y al ex jefe del área de recursos materiales, Jorge Arturo García Rodríguez, por uso ilícito de atribuciones y facultades. También hay tres particulares ligados a Abisalud implicados: Raquel Valdés, Juan Manuel Ayala Orozco y María del Carmen Gómez.