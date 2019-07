Mariana Lugo Arellano, coordinadora de la investigación cuantitativa, detalló que 38.1 por ciento de las encuestadas tuvo un embarazo en la adolescencia y 2.1 por ciento pasó por este proceso entre los 10 y 14 años de edad (la edad más temprana fue a los 12 años). De las que tuvieron un embarazo, 57.8 por ciento pertenecen a un estrato social bajo, 34 por ciento a uno medio y 8.2 a un estrato alto.

De quienes se embarazaron en la adolescencia, 14.1 tenía la primaria o menos, 41.9 por ciento la secundaria y 31.4 tuvo educación en casa y en la escuela media superior. Ellas fueron quienes recibieron menos información sobre sexualidad y prevención.

De acuerdo con la encuesta, 70.1 por ciento de las entrevistadas tuvo su primera relación sexual durante la adolescencia, y la mayoría manifiesta haber tomado esta decisión por amor (60.6 por ciento) o curiosidad (20.8).

De ellas, casi 40 por ciento no usó un método anticonceptivo en la primera relación, principalmente porque no planeaba sostener una interacción sexual y porque no pensó que podría embarazarse. El resultado es que 54.4 por ciento de quienes iniciaron su vida sexual en la adolescencia se convirtieron en madres antes de los 20 años.