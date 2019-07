César Arellano García

Miércoles 3 de julio de 2019, p. 26

El juez noveno de distrito en el estado de Morelos otorgó una suspensión de plano al ejido de Amilcingo para que las autoridades federales eviten poner en riesgo a los pobladores con el gasoducto del Proyecto Integral Morelos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala señaló que con dicha suspensión no sólo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a 60 localidades afectadas por el gasoducto, pues al no pasar el gas natural por esa comunidad no puede alimentar a la central termoeléctrica de Huexca.

Expresaron que aunque en enero de 2019 el primer tribunal colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para que sean consultadas, a la fecha no existía una suspensión de la operación del gasoducto Morelos.