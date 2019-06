El mismo Yahel esbozó una sonrisa pícara cuando se le cuestionó sobre cuán difícil ha sido disciplinarse para retomar la competencia. “No, al contrario. Lo hice un ritmo de vida. No me costó trabajo, puesto que yo quería hacer las cosas, sabía que ese era el camino y ahora realmente lo disfruto.

Y abundó; “He madurado mucho, me siento hoy más tranquilo; tal vez ya no entrene tantas horas, pero ya lo hago más inteligente. A los Juegos Olímpicos pasados, que tengo dos (Pekín 2008 y Londres 2012), llegaba fácil, sobrado, y creo que eso fue mi error para no haber tenido una medalla olímpica.

Ahora me está costando trabajo llegar, pero lo estoy disfrutando, y sé que si llego voy a tener más posibilidades de ganar medalla.

Señaló que se puede hablar de un relanzamiento de su carrera. “Esto no es resultado de dos o tres meses atrás. Desde que terminaron los Juegos de Río 2016, en los que fui comentarista y viví las competencias clavado por clavado, me di cuenta que todavía tenía las ganas, el corazón y la menta para regresar.