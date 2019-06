En entrevista telefónica, el también ex diputado local señaló que su exigencia es que les permitan pagar sólo el capital, pues los intereses están asfixiando al campesinado ; además, piden nuevos créditos para reactivar el campo.

El dirigente dijo tener conocimiento de que la financiera también quiere embargar las casas que los deudores ofrecieron en garantía de pago, que no cubren porque las cosechas no se venden a precios justos y los labriegos no pueden recuperar su inversión, pagar adeudos y vivir hasta el próximo ciclo agrícola.

Otro problema es que no tienen dinero para preparar las tierras, y como tienen historial negativo en el buró de crédito ninguna institución financiera quiere prestarles.

En la plaza, los campesinos advirtieron que no se marcharán hasta que reciban respuesta positiva a sus demandas.