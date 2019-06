Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 25 de junio de 2019, p. a12

No tengo miedo porque todo está comprobado y me siento tranquilo , asegura el entrenador de taekwondo Julio Álvarez, quien podría aparecer en una de las cuatro investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntos actos de corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Fondo Nacional del Deporte y Alto Rendimiento (Fodepar).

El técnico admite que ha recibido depósitos en su cuenta bancaria por más de 200 mil pesos desde que forma parte del grupo multidisciplinario de María del Rosario Espinoza, a la que entrena desde hace cinco meses, con un plan de trabajo apoyado por la Conade para el reto que en conjunto tiene con la triple medallista olímpica y mundial rumbo a Tokio 2020.