Lunes 24 de junio de 2019, p. 2

Salvador. Con titulares o suplentes la esencia es la misma. Colombia cerró una primera ronda ideal en la Copa América al vencer con una formación alternativa 1-0 a Paraguay el domingo, en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador. Alcanzó nueve puntos en el grupo B, sin goles en contra y aguarda rival para los cuartos de final.

El volante Gustavo Cuéllar anotó el único tanto al minuto 31 para el equipo cafetalero, al que luego le anularon un gol de Luis Díaz y un penal contra el mismo atacante tras consulta en el videoarbitraje (VAR).

Paraguay suma dos puntos, pero podría clasificar entre los dos mejores terceros. Depende de que Japón (un punto) y Ecuador (no ha sumado) no saquen ventaja el lunes en el grupo C.

Clasificada tras la segunda fecha, Colombia dejó descansar a sus figuras y paró una formación alternativa desde el arco con Álvaro Montero en remplazo de David Ospina, quien viajó de urgencia a su país por problemas familiares.

En defensa los centrales fueron Cristian Zapata y Jhon Lucumí. En el medio Cuéllar suplió a Wilmar Barrios y Edwin Cardona por James Rodríguez. Alinearon Jefferson Lerma, Juan Cuadrado y el capitán Radamel Falcao, pese a cargar una amarilla. El punto clave fue Díaz en lugar de Roger Martínez.

La obligación de atacar no es el modo de juego que mejor le sienta a Paraguay, pero el regreso a la titularidad de goleador Óscar Cardozo tras ausentarse el partido anterior podía darle otro peso a su ataque. La ocasión más clara la tuvo a los ocho minutos con un zurdazo de Miguel Almirón que pasó muy cerca de la portería rival.