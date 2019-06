Ana Langner

Domingo 23 de junio de 2019

Celaya, Gto., A partir de la aplicación del acuerdo migratorio que México pactó con Estados Unidos se han visto cambios en el flujo y modos de viaje de los migrantes centroamericanos que los pone en mayor riesgo, advirtieron Ignacio Martínez Ramírez, director de Casa ABBA, y Abril Martínez, sicóloga integrante de ese albergue.

Abril Martínez indica en entrevista que se teme de un repunte en el uso del tren que atraviesa territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos, conocido como La Bestia, luego del anuncio de que serán solicitadas identificaciones oficiales de las personas que deseen utilizar autobuses.

En cuestión de segundos –agrega Abril Martínez– una persona en situación de migración que aborde a La Bestia, puede ser absorbido hacia los rieles y cambiar su vida por completo.

La sicóloga admira la resiliencia y fortaleza de los migrantes que siguen camino y sus vidas a pesar de situaciones muy desfavorables que puedan ocurrirles en su tránsito.

Relata que las mujeres migrantes hasta conocen el término vacuna anti-México . Explica que ellas vienen con la idea de que en la ruta serán violentadas sexualmente e implementan ponerse una inyección anticonceptiva que dura tres meses para evitar embarazos si las agreden.

“Es por eso que es importante destacar que las mujeres que están migrando es porque realmente lo necesitan. No hay ninguna mujer consciente que diga: ‘quiero que me violen, me voy a la ruta’”, cita Abril Martínez.