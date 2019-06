“La suite La mexicana es un concierto para arpa y orquesta de jazz; es un concepto nuevo, porque el arpa normalmente se toca con orquesta sinfónica, en la ópera o con ensambles pequeños, pero no es común que la ejecuten con una Big Band, mucho menos, como instrumento solista.

César Secundino egresó de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2009, como el primer licenciado en música con el arpa como instrumento principal. En 2010 se graduó de arpista en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, en Zaragoza, España. En julio de 2017 terminó su maestría en el Berklee College of Music, donde estudió armonía, composición e improvisación. Ahora, Secundino acaba de ganar el primer lugar en The World Harp Competition, en 2018 en Utrecht, Países Bajos, triunfo que lo ha hecho merecedor de un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila.

▲ El compositor, arreglista e instrumentista César Secundino Méndez. Foto cortesía del músico

Al referirse al arpa, que le ha dado premios y reconocimientos, Secundino, reflexivo, afirma que ése es un instrumento musical poco apreciado en México por diferentes motivos, por ejemplo, porque la de pedales es un instrumento muy caro y no es fácil tener acceso a él. Por ende, no hay muchos arpistas, y desde ahí viene el problema de que no tiene el lugar que merece este instrumento .

Yo crecí en el norte, en Torreón, y no tuve contacto con el arpa hasta que empecé a estudiar porque está un poco olvidada, y quien quiere estudiar música se va por el piano, la guitarra o el violín; no hay muchos alumnos interesados en este instrumento.