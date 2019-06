A su vez, Jorge Break, creador de las series de historieta Meteorix y Crónicas de Fátima, acotó: “Ayer (el jueves), algunos pudimos ver su última transmisión por Facebook Live, su último chiste en vivo. Lo saludamos, deseábamos que su salud fuera mejor. No fue así. Un día antes fue al cine, a una función de prensa. Murió haciendo lo que le gustaba. Gracias Rubén, El Monito se queda ahora para la eternidad del cómic nacional. Extrañaremos tu ánimo y tus chistes. Bueno, tus chistes no, a ti sí”.

▲ Portada de El Monito, creación de Rubén Armenta, realizador de cómics y cortometrajes fallecido este viernes a los 46 años.

Break señaló que incluso en esa última transmisión, Armenta sufrió un ataque de espasmos debido al Parkinson, y Rubén sólo pidió antes de continuar con su diatriba: Tengan paciencia, me está dando el telele . Break aseguró que Armenta –realizador de cortos de acción y humor como El ataque de las colegialas caníbales –disponible en https://www.youtube.com/watch?v=zAZixm98V5c&t=5s– prefería el humor antes que dejarse vencer. Así lo vamos a recordar .