El mandatario refrendó el anuncio de la Secretaría de Energía en torno a la suspensión de nuevos contratos a la iniciativa privada para la extracción de petróleo, porque la mayoría de los vigentes (107 entregados hace 4 años, en el contexto de la reforma energética) no se dedican a la producción del hidrocarburo sino a especular en el mercado financiero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el pasado hubo abusos y excesos en varias plantas de fertilizantes, no sólo en Pajaritos (cuyas irregularidades generaron una investigación contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y el empresario Alonso Ancira, detenido en España).

López Obrador manifestó su disposición de conversar con Salazar, a quien calificó como una persona honorable; la finalidad es saldar alguna falla en la comunicación, porque no quiero pleitos, no me voy a dejar cucar, aunque haya muchos interesados en que nos confrontemos .

Aclaró que los convenios actuales son sagrados y, por tanto, no serán cancelados, pese a que sólo dos compañías privadas tienen perspectivas claras de producción.

Dijo que con la reforma se prometió una producción de 3 millones de barriles diarios y esto no sucedió, fue un fracaso , porque los particulares sólo aportan 20 mil barriles.

“¿Qué fue lo que les dije desde el principio? Ustedes abren o se cierran la puerta…Si tienen esos contratos y producen, pues entonces sí podríamos pensar en ampliarlos, en nuevas rondas, pero si no hay inversión, entonces, ¿para qué nuevas concesiones?”, dijo.

En cuanto a las plantas de fertilizantes el tema más conocido es el complejo petroquímico de Pajaritos, pero también hay irregularidades en la compra de instalaciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán, e incluso otras de roca fosfórica en Baja California Sur.