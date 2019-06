Abril del Río

Periódico La Jornada

Jueves 20 de junio de 2019, p. a12

Nataly Michel espera que la desorganización que priva en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no afecte aún más los posibles resultados en el plano mundial, pues en el caso de la esgrima, la floretista lamenta que ella y otras compañeras han dejado de acudir a competencias internacionales, con lo que cada día se pierden más puntos del ranking mundial y estaría en peligro la oportunidad de calificar incluso como equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Me cuesta trabajo aceptar que varios años nos tocó llegar a estar entre las 12 mejores del mundo, cuando siempre se encontraban más allá del lugar 20, y ahora perdimos todos los puntos , señaló la atleta que utilizó un ahorro personal y familiar para pagar una gira por Europa, que tuvo como base una concentración en Italia.

Espera recuperar algo de lo invertido en su preparación, aunque afirma que lo fundamental es la progresión deportiva, individual y por equipos.

Explicó que el sistema de clasificación a Tokio se abrió para los equipos, pero a diferencia de las decisiones anteriores, la calificación individual se tornó más exigente, por lo que las mexicanas, entre quienes se encuentran Alely Hernández, Melissa Rebolledo, Victoria Meza, Sara Contreras, Lidia Casillas y Sofía Riverón, deben competir en todas las Copas mundiales posibles para conseguir el boleto olímpico por equipos.