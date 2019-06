Pl y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2019, p. 22

Brasilia. La juez federal Gabriela Hardt, sustituta de Sergio Moro –ahora ministro de Justicia– en procesos en primera instancia de la operación anticorrupción Lava Jato (Lavado Rápido), amenazó con procesar criminalmente a quienes divulguen sus conversaciones.

El pasado 9 de junio el portal The Intercept empezó a divulgar conversaciones privadas entre el ex juez Moro y el fiscal de Lava Jato Deltan Dallagnol, que pusieron en evidencia cómo armaron el caso por el que se condenó, sin pruebas, al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción.

El material filtrado mostró que los fiscales encabezados por Dallagnoll hablaron abiertamente de su deseo de evitar que el Partido de los Trabajadores ganara en 2018 la elección presidencial de Brasil, y que Moro colaboró, sin ética, con el equipo de la fiscalía para zanjar al entonces candidato Jair Bolsonaro el camino a la presidencia, al sacar de la contienda a Lula, quien entonces tenía 80 por ciento de preferencias electorales.

De acuerdo con Robson Bonin, de la columna Radar da Veja, la magistrada comentó a colegas que enjuiciará a quienes publiquen pláticas obtenidas de manera ilegal.