También nos hemos presentado en el tutelar de menores y en los Centros de Atención de integración Social, lugares donde reciben a personas en situación de calle y problemas mentales; es chida la reacción de las personas cuando nos escuchan , comparte Diego Pérez.

Las redes sociales son nuestro motor de promoción. En ellas difundimos todas nuestras presentaciones, en especial Facebook, que es importante para nuestra publicidad, además interactuamos con las personas todo el tiempo, pero algunos otros medios, como la radio o la prensa escrita nos ayudan , indica.

Muchas bandas tienen el sueño de encontrar una disquera que los contrate y puedan llegar a más foros. “Nuestro objetivo es llevar nuestra música a todos los festivales culturales del país, también es seguir componiendo, no es nuestra prioridad encontrar una disquera por el momento.

Después del Vicio tenemos presentaciones en un par de Fábricas de Artes y Oficios, el próximo evento será en el Faro de la alcaldía Milpa Alta , dice Diego Pérez Burrieta.