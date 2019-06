A

lgo no está funcionando cuando el Cuarteto Kronos se presenta en Bellas Artes y el recinto no registra, ni con mucho, el lleno desbordante que la ocasión merece. Claramente, parte de lo que no está funcionando es la difusión, asunto que no es un problema nuevo ni mucho menos.

El caso es que el legendario y muy apreciado Kronos vino el martes al escenario del Palacio para musicalizar en vivo un documental titulado A Thousand Thoughts (Mil pensamientos, de Sam Green y Joe Bini) que cuenta la trayectoria del heterodoxo ensamble, de la música que tocan y han tocado, y de los músicos y otros personajes con cuyas trayectorias han hecho tangentes.

El documental fue proyectado mientras un narrador en vivo (Sam Green) hacía la crónica del Cuarteto Kronos y los músicos fabricaban presencialmente el soundtrack.

El repertorio abordado por el cuarteto, conformado por una veintena de fragmentos, fue una muestra puntual del eclecticismo que ha caracterizado al grupo desde sus inicios. Por acá, los clásicos antiguos, modernos y contemporáneos indiscutibles: Pérotin, Glass, Riley, Crumb, Adams, Zorn, Laurie Anderson. Por allá, presencias quizá menos conocidas por estos rumbos, pero ciertamente interesantes: Ryan Brown, Tanya Tagaq, Ken Benshoof, Fodé Lassana Diabaté, Aleksandra Vrebalov, Clint Mansell, John Oswald, Wu Man, y una probadita de Café Tacvba.

Para la conclusión del espectáculo, una sabrosa, exuberante, casi explosiva square dance de Ervin T. Rouse, muy a tono con el espíritu del Kronos y con el documental de Green y Bini que celebra su historia. Si bien se trata estrictamente de un documental musical, el filme de Green y Bini no podía evadir (y venturosamente no evade) algunos temas políticos y sociales que han marcado el tiempo, el trayecto y los espacios del Cuarteto Kronos, tanto desde una óptica general como en ciertos hechos que los han tocado individualmente. Desde el punto de vista cinematográfico, el documental es eficaz y ofrece al melómano interesado algunas ventajas; entre ellas, principalmente, la presencia de los personajes que han marcado los 45 años de vida del Kronos, y también un breve pero significativo repaso de las alineaciones sucesivas del grupo, entre ellas la más duradera y emblemática, la de Harrington-Sherba-Dutt-Jeanrenaud.