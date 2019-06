Sí sentimos un poco la discriminación en no acercarse, no sé si con otros grupos, pero al menos con silla de ruedas no se ha acercado y es muy difícil trabajar así , dijo, y aseguró que desde el despido del metodólogo que se había especializado por casi dos décadas, la Conade sólo nombró a uno general para todas las disciplinas de deporte adaptado.

Me hubiera gustado que (Ana Guevara) hubiera tenido un diálogo con deportistas, así como lo buscó antes de llegar (a la Conade); pensamos que iba a ser mayor el acercamiento. Lo ha habido, no con todos , señaló la pesista.

Amalia Pérez no ha sido afectada por el recorte generalizado de becas deportivas, como sí muchos jóvenes calificados a Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, pero lo que más lamenta la multimedallista mundial y paralímpica en powerlifting, es que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) retiró el apoyo al deporte adaptado, pues además del recorte fue despedido el metodólogo que conducía la preparación y la clasificación de las categorías, factor fundamental en las competencias internacionales, además de que aún no cuentan con el material de competencia para el Campeonato Mundial, a disputarse en tres semanas en Kazajastán.

Destacó que no hay un orden en la preparación para quienes entrenan en el Centro Paralímpico, que no saben ni a quién dirigirse para realizar cualquier tipo de trámite.

Amalia, quien pertenece al programa de becarios de CIMA, mencionó que el recorte de becas a otros deportistas –la mayoría reducidas de 5 mil a 2 mil pesos–, se suma a que “no hemos recibido los estímulos del Campeonato Mundial de 2017, que supuestamente ya estaba presupuestado.

Sin metodólogo ni equipo para Campeonato Mundial

Nos vamos al Mundial de 2019 (11 al 20 de julio en Kazajastán) y no tenemos material, ya era para que estuviéramos trabajando con eso , dijo, y explicó que deben entrenar con el uniforme (botarga, top, muñequeras y cinturón) de especificaciones reglamentarias para la justa.