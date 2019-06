Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2019, p. 5

El gobierno federal integró un equipo especial que instrumentará las acciones con el fin de cumplir los compromisos derivados del acuerdo con Estados Unidos para frenar la migración, que será encabezado por el canciller Marcelo Ebrard.

En la integración destacó la marginación del equipo de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM) y que el comandante de la 36 Zona Militar en Tapachula, Antonio Hernández, asumirá la coordinación de los 6 mil agentes de la Guardia Nacional (GN).

Por ley, las funciones en materia de migración corresponden a Gobernación y el INM; sin embargo, se designó a Francisco Garduño comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Reinserción Social.

Al tratar de explicar la situación, Ebrard refirió que siempre están invitados. El nombramiento de Garduño es para este programa o plan especial que se deriva de los acuerdos con Estados Unidos .

–No hay nadie de Gobernación. ¿Hay algún desencuentro con Olga Sánchez Cordero?

–El INM es una de las dependencias que van a participar. No se podría llevar a cabo este programa sin el Instituto Nacional de Migración. Siempre está Ángel Trinidad, que es brazo derecho del director, está en todas las reuniones y va a estar en los despliegues en el sur.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que hay un plazo para acreditar que es posible, con desarrollo, atemperar el fenómeno migratorio; que no es sólo el uso de la fuerza la opción. El fenómeno se origina por la necesidad de la gente de buscar mejores condiciones de vida. Si los países desarrollados ayudan a los países pobres, se atenderá el fenómeno; si se les da la espalda, si las agencias financieras internacionales no cooperan y no hay apoyo para el desarrollo de los países pobres, no se puede enfrentar .