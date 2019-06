Una burla, el Memorial de Morelia: ¡Eureka!

or qué el Comité ¡Eureka! decidió no asistir a la inauguración del Memorial Circular de Morelia 8? Porque desde que Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente hemos solicitado audiencia con él y con el subsecretario Encinas para tratar los casos de desaparición forzada que denunciamos, documentamos y reclamamos desde hace 42 años, y no hemos tenido respuesta.

No se pueden erigir memoriales cuando ni siquiera se ha querido iniciar una investigación de los hechos criminales que les dieron origen; y más cuando todavía se reclama justicia para las víctimas: los desaparecidos políticos del Comité ¡Eureka! El enemigo más perverso, además de la impunidad, ha sido la simulación; por ésta se formaron en el salinato las comisiones de Derechos Humanos en contraposición a nuestras denuncias; ahora se hacen memoriales en los edificios y lugares que deberían estar siendo investigados como escenas del terrible crimen de la desaparición forzada.

Nos convocó la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad y la Justicia dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el ardid de que seríamos recibidos por el subsecretario el 17 de mayo, y todo para que les diéramos información y facilidades para hacer tomas en nuestro Museo y así armar su memorial.

Fue una burla inesperada e imperdonable, con una falta total de respeto para nuestra lucha, nuestras familias y sobre todo para nuestros hijos y familiares de-saparecidos. Seguiremos adelante. ¡Hasta encontrarlos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Rosario Ibarra, Concepción Ávila, Celia Piedra, Daniel Nájera, Florentino Jaimes, Ulda Sollano, Luz Pineda, Ofelia Maldonado, Laura y Armando Gaytán, Andrés Nájera, Rosario, Claudia y Carlos Piedra, Jorge Gálvez, Comité ¡Eureka!

Seguimos pagando el error de diciembre

El pacta sunt servanda es la base del derecho internacional: las naciones cumplen sus compromisos. No existe un órgano supranacional que haga coercitivo asumir las obligaciones contraídas por las naciones. Estados Unidos ha demostrado históricamente su desdén por los compromisos internacionales: guerras en Medio Oriente, bloqueo comercial a Cuba. ¿Cuándo las cortes internacionales han detenido al gigante?

Con los aranceles, las variables más importantes de la economía mexicana estaban en juego: paridad del dólar, inflación y crecimiento. Imponerlos sólo unos días significaría un terremoto a nuestra frágil economía.

Recuerdo los 19 días de diciembre de 1994. Hoy seguimos pagando el error y la dependencia con ellos es mayor. Coincidimos en que la elección en 2020 es el tema, por lo que, incluso el mensaje evangélico del sábado puede ser útil: la base electoral de Trump es el objetivo. Veremos qué sucede después.

Jorge Alberto Domínguez Durán

Cambios en Semarnat, aliento para la ecología

El reciente cambio de directiva en la Semarnat puede dar cierto aliento de que ahora sí se realicen cambios de importancia para detener en lo posible deterioro y daños a nuestro entorno. Para ello se necesita un programa nacional que oriente sobre el manejo de todos los contaminantes del medio ambiente que tienen graves repercusiones en la salud ciudadana, fauna y flora silvestre.

El programa podría incluir acciones sin dilación, como dejar de usar bolsas de plástico, descontaminar los ríos, lagunas y mares y el aire. Difícil tarea, pero necesaria para conservar la vida y el planeta azul en el que habitamos.

Muchos intereses pueden afectarse. Se alega que las actividades del desarrollo capitalista tienden por lo regular a lastimar y a dañar; habría que hacer una valoración para que técnica y científicamente se conserve un México ambientalmente sano, evitando su muerte por culpa del desenfreno capitalista y salvaje.