Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2019, p. a10

Mi tocayo es un orgullo para nuestra patria , celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador al campeón mundial de peso completo Andy Ruiz al recibirlo en Palacio Nacional. La invitación para visitarlo fue tras conseguir una victoria revestida de épica, contra todo pronóstico, conquistó el primer título mundial en la división de los pesados para México.

Es un mexicano ejemplar, viene de abajo, es producto del trabajo y el esfuerzo. Me cuentan que antes de la pelea (con Joshua) pusieron la condición de que se cantara el himno nacional de nuestro país y los organizadores no querían. Pero ellos dijeron que no salían si no lo ponían: ¡qué cosa tan importante! , agregó el Presidente en un video que difundió en su cuenta de Twitter.

Durante el encuentro, que el propio Andy reconoció le hacía ilusión, los tocayos intercambiaron regalos, como se acostumbra. El boxeador le entregó una réplica del cinturón de la AMB, uno de los tres que conquistó la noche del primero de junio.

No los voy a usar porque soy pacifista, no se trata de eso, pero le agradezco mucho , bromeó el mandatario y añadió: Andy es todo un personaje, es producto del esfuerzo y el sacrificio, representa la lucha de muchos mexicanos, la perseverancia y la terquedad, si a uno lo tumban se tiene que levantar hasta que se triunfa; eso fue lo que hizo mi tocayo .

Cuando tocó el turno al titular del Ejecutivo federal, mostró uno de los nuevos billetes de 500 pesos con la imagen de Benito Juárez, el mejor Presidente de la historia de México como un reconocimiento para Andy. Un regalo que –contó– le había hecho el gobernador de Banxico a AMLO. La decisión de entregarlo a su tocayo era que este presente está cruzado de simbolismos.

Este billete me lo regaló el gobernador del Banco de México, a quien le ofrezco disculpas, tiene una clave, lleva inscrito: 1° de julio de 2018. Fue el día de la elección. Hace un año cuando triunfé y la gente decidió apoyarme para llevar a cabo la transformación en México. Pero al revisarlo esta mañana me encontré que tenía otra clave, tenía una A y la R, de Andy Ruiz, es mi reconocimiento en nombre de México, campeón mundial de peso completo .

Más tarde, Andy ofreció una conferencia e hizo un breve recuento de la entrevista. Está orgulloso de ser un invitado especial del Presidente del país al que siempre defendió como deportista.

Estoy muy orgulloso de que me recibiera el Presidente , dijo emocionado; es como un tío al que le puedes hablar directo .

Mientras todos lo llaman el hombre del momento, Andy Ruiz, más aniñado que nunca, se atropella al hablar. Las frases con un acento de angloparlante, mezcladas con los usos del español fronterizo, no pueden ocultar una emoción y las palabras no le alcanzan para explicar lo que vive desde la noche del primero de junio cuando noqueó a Joshua.