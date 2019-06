Nuestro compromiso es trabajar para que esta sea una ciudad segura y no nos vamos a vencer , expresó la titular del Ejecutivo local al reiterar que en materia de seguridad su gobierno encontró instituciones sumamente corrompidas, en muchos casos con vínculos con la delincuencia , por lo que en estos seis meses la labor ha sido transformar a la SSC y la PGJ, así como trabajar con mandos nuevos en la policía.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que habrá ajustes en la estrategia de combate a la inseguridad e incluso se harán refuerzos en el gabinete, por lo que, afirmó, no nos va a vencer la delincuencia .

–¿Habrá ajustes en el gabinete? –se le preguntó.

–Refuerzos, refuerzos –respondió la mandataria.

–¿A qué se refiere con refuerzos? ¿Habrá nuevos funcionarios? –se le insistió.

–Lo vamos a anunciar en su momento, pero hay un reforzamiento de la seguridad en distintos temas, particularmente en el tema de inteligencia, manifestó la jefa de Gobierno.

Interrogada respecto de cuándo habrá resultados en el combate a la delincuencia, manifestó: Yo he estado planteando que después del primer semestre se iba a notar y decir a la ciudadanía que no nos va a vencer la delincuencia, que estamos trabajando muy duro y que esta ciudad va a salir adelante .

Respecto de las críticas en redes sociales a su gestión tras el homicidio del joven universitario Norberto Ronquillo, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de Xochimilco seis días después de haber sido secuestrado, expresó que no se va a entrar en ese debate, e insistió en que nuestro compromiso es con la ciudadanía y la ciudad, y no nos vamos a rendir. No nos va a vencer la delincuencia .

–¿Cree que se usó políticamente el caso de Norberto para atacarla?

–En todos los casos, –como éste, como otros, siempre voy a plantear lo mismo: Yo estoy del lado de las víctimas y la justicia, y estoy en la jefatura de Gobierno haciendo el trabajo que me corresponde, afirmó la mandataria capitalina.