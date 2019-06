El padre del boxeador ha escuchado versiones de que el británico se confió y no estaba bien preparado, pero aclara que ellos sólo tuvieron cuatro semanas para alistar el combate, pues el rival original dio positivo en una prueba antidopaje.

La gente no creía, porque los impresionó el físico de Anthony Joshua, pero en el cuadrilátero no importa qué tan mamado estés, sino el valor, y ahí nadie le ganó al Andy , agrega.

Estaba muy nervioso desde la mañana por esta visita, por el encuentro con el Presidente, tanto que no se dio cuenta que no empacó su pasaporte , cuenta Andrés Ruiz, padre del campeón. “Estamos viviendo una fantasía, como si fuera la película de Rocky, pero en mexicano”, agrega.

“Andy tomó la pelea con poco tiempo, pero con toda la confianza de que podía salir campeón. Si alguien no iba bien preparado era mi hijo, porque apenas tuvo sparring. Esperen a verlo bien preparado y Joshua no llega ni al quinto asalto”, cuenta don Andrés.

Joshua tiene la cláusula de revancha directa firmada, lo cual no representa problema para Andy, aunque su padre ha dicho que para hacerla tienen que pagarle 50 millones de dólares al nuevo campeón.

Me preguntan si no es mucho, pero Andy vale eso y más. Todos los promotores se quedan con el dinero, lo que también estamos peleando es que el boxeador sea el mejor pagado y no los que se sientan a hacer negocios en un escritorio , señala.

Andrés Ruiz padre no deja de reivindicar la identidad mexicana de su hijo. Desde niño como amateur representó a Baja California en Olimpiadas Nacionales y en campeonatos selectivos rumbo a Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

“Mi hijo nunca representó a Estados Unidos, siempre quiso defender los colores mexicanos. En la pelea con Joshua exigió que pusieran el himno o no salía. Es el Rocky mexicano a mucha honra”, finaliza.