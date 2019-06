Agencias

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2019, p. 5

Montreal. Una penalización dio el triunfo al campeón defensor Lewis Hamilton en el Gran Premio de Canadá, luego de que Sebastian Vettel cometiera otro error tras verse bajo presión. Aunque en principio se mostró iracundo al final defendió al británico que fue abucheado en el podio.

El alemán, quien salió en la pole, estuvo al frente de la carrera. Todo iba viento en popa para él hasta que llegó la vuelta 48, cuando Hamilton se le echó encima y el germano reaccionó con un volantazo de cierre a través de la hierba.

Tal maniobra perjudicó las opciones del británico para rebasar a su rival, así lo interpretaron los comisarios y aplicaron la penalización de cinco segundos por reingreso peligroso, después de que Vettel cruzara la bandera a cuadros en primer lugar.

Tras ser degradado al segundo sitio por delante de su compañero de equipo en Ferrari Charles Leclerc, exasperado y molesto dijo por el radio: nos están robando esta carrera .

El jefe del equipo Ferrari, Mattia Binotto, trató de controlar al germano; sin embargo, éste no se contuvo, no mantengo la calma. Esto no es justo. No es justo. Estoy enojado... y tengo derecho a estarlo. No me importa lo que diga la gente .