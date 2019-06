“Lo que Rafa logra en arcilla no lo hace nadie. Te hace sentir incómodo, no hay nadie que pueda jugar ni remotamente como él en tierra”, reconoció Federer, tercero del orbe. No sé ni con quién me tengo que entrenar que pueda jugar como él. Es algo que estuve pensando durante el partido , apuntó con una sonrisa.

Este triunfo le da a Nadal la oportunidad de acercarse al récord de Federer de 20 títulos de Grand Slam, de los que el español ostenta 17.

La otra semifinal Djokovic y Thiem quedó en suspenso por lluvia cuando empataban en sets, 6-2 y 3-6, el primero para el austriaco, quien aventajaba al serbio 3-1 en el tercer parcial.

El encuentro deberá reanudarse este sábado previo a la final femenil que enfrentará a la australiana Ashleigh Barty, octava del orbe, y la joven checa Marketa Vondrousova.

Barty tuvo que remontar un set adverso para poder imponerse a la sensación estadunidense Amanda Anisimova (51), por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-3, mientras Vondrousova sorprendió a la británica Johanna Konta (26), por 7-5 y 7-6 (7/2).