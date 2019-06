Erendira Palma Hernández

La selección mexicana es un caso especial en términos de comercialización al ser uno de los pocos equipos con gran afición en dos países, estar entre los primeros vendedores de camisetas y tener varios patrocinadores pese a no presumir un título de relevancia internacional, señaló Francisco San José, catedrático de mercadotecnia de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

El éxito de su comercialización no está en lo deportivo, sino en el número de aficionados que tiene en ambos lados de la frontera , indicó al detallar que los grandes triunfos no se le dan al Tricolor, ya que sólo ha ganado la Copa Confederaciones en 1999 y torneos juveniles, como el oro olímpico de Londres 2012 y los mundiales Sub 17 en 2005 y 2011.

Si bien existen otros casos de selecciones con aficionados en territorios fuera de su país como Brasil, México destaca como uno de los que puede darse el lujo de disputar hasta cinco partidos por año en Estados Unidos con gran asistencia en gigantescos estadios.

“La empresa estadunidense Soccer United Marketing (SUM) ha sabido explotar la imagen del Tricolor en Estados Unidos. Los cimientos sobre los que se ofrece como producto la selección mexicana son sólidos por su gran afición, pero falta la parte deportiva", aceptó.

Desde que se firmó en 2002 el primer contrato con SUM, el Tricolor ha disputado unos 80 partidos amistosos en recintos estadunidenses con una capacidad superior a 50 mil personas. De acuerdo con el diario Los Ángeles Times, la empresa de marketing aseguró a la FMF dos millones de dólares por partido en los tours que realiza en Estados Unidos.