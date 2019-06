De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2019, p. 37

La compañía farmacéutica Pfizer tuvo evidencia en 2015 de que uno de sus medicamentos más vendidos, el antinflamatorio Enbrel indicado para la artritis reumatoide y psoriasis, tenía potencial para tratar el Alzheimer y, sin embargo, decidió no sólo no seguir con los experimentos sino no compartió estos hallazgos con la comunidad científica, reportó el diario estadunidense The Washington Post.

El fármaco demostró en estudios hechos por Pfizer la capacidad de reducir el riesgo de Alzheimer hasta en 64 por ciento, además de aminorar los síntomas de la enfermedad. Los análisis que indicaron que el antirreumático tenía posibilidades en la prevención del Alzheimer se hicieron por exigencia de cientos de miles de reclamos de aseguradoras que, por diversas razones, hicieron necesario que Pfizer hiciera pruebas a usuarios de Enbrel.

Los estudios arrojaron como resultado que el fármaco podía ser un tratamiento para el Alzheimer, pero no fue sino hasta 2018 que una presentación interna de la farmacéutica admitió que Enbrel tiene el potencial de prevenir y tratar ese mal, y de retrasar lentamente su progresión , informó el Post.

Sin embargo, el gigante farmacéutico decidió no invertir en investigar su potencial, lo que hubiera costado unos 80 millones de dólares y, en cambio, sostuvo durante tres años que Enbrel no tenía posibilidad de curar el mal degenerativo, pues sus componentes no logran llegar al tejido cerebral.

El vocero de Pfizer, Ed Harnaga, insistió en que las razones por las que no se hicieron más estudios sobre el fármaco fueron puramente científicas .

El año pasado la compañía cerró su división de neurología, donde se intentaba desarrollar medicamentos para distintos padecimientos, incluido el Alzheimer, y perdieron su empleo 300 personas. Al mismo tiempo, la patente de Enbrel, aprobada en 1998, había vencido y Pfizer se preparaba para ver mermadas sus ganancias a medida de que surgieran equivalentes genéricos de otros laboratorios.

No obstante, Pfizer optó por no publicar los resultados de las investigaciones que indicaron el potencial tratamiento del Alzheimer debido a dudas que existían sobre los resultados que, dijo Harnaga, tenían el riesgo de llevar a científicos a investigar en vano.

Rudolph E. Tanzi, investigador en jefe especializado en Alzheimer de la Facultad de Medicina y el Hospital General de Massachusetts, fustigó a Pfeizer por no haber dado alta divulgación a los estudios sobre Enbrel y sus posibilidades.