Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2019, p. a11

El deporte se encuentra en una situación complicada ante la falta de recursos, dice Carlos Padilla, quien advierte que si no reciben un presupuesto de 90 millones de pesos, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano cerraría parcialmente los servicios de hospedaje, alimentación y transporte para los deportistas que ahí se concentran.

En 54 años de existencia de las instalaciones deportivas jamás se había llegado a una situación de esa naturaleza, refiere el presidente del Comité Olímpico Mexicano, pues en seis meses que llegó el nuevo gobierno y con la administración de Ana Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, están en números rojos.

“Reducimos el presupuesto de 120 a 90 millones de pesos y en estos seis meses no hemos recibido la respuesta que nosotros deseamos", indicó Padilla al tiempo que elogió los apoyos de la iniciativa privada, federaciones, institutos estatales, padres de familia y amigos , para la preparación de los deportistas a los Juegos Panamericanos de Lima.

Lo que sí reconoció Padilla fue que la Conade absorbió los costos de la delegación a la cita peruana, que hasta el día de ayer era de 572.

En las arcas del COM se entregaron 30 millones de pesos para la logística , reveló a su vez Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte y subjefe de misión.

El titular del COM abandonó la reunión de trabajo con las federaciones a la que asistió el embajador de México en Perú, Víctor Hugo Morales, para informarles que las medidas de seguridad para la delegación están garantizadas.

Se le preguntó sobre el fondo de 5 millones de dólares que había dejado Mario Vázquez Raña al COM. No lo sé, a mí no me entregaron nada cuando llegué (26 de octubre de 2012) , respondió Padilla y recordó que a lo mejor lo utilizó su antecesor Felipe Muñoz con el pleito que se traía con Nelson Vargas al negarse a dar recursos al COM.