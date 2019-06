Se mostró satisfecho con el trabajo del técnico nacional, el argentino Gerardo Martino. “Me gustó mucho lo que hizo el entrenador, ya se nota su estilo en la cancha, yo sigo pensando que el seleccionador tenía que ser nacional, pero me ha convencido su trabajo, se ve que su discurso es muy fácil, no se complica mucho las cosas, y los que jugaron tienen mucha calidad y pusieron mucha dedicación, eso es muy bueno para el proyecto que se tiene en el Tri, aseveró el Chelís, quien agregó que en este duelo se demostró que ningún jugador es indispensable en la selección mexicana.

En general me gustó, como hacía mucho tiempo no me agradaba un equipo mexicano , afirmó el entrenador del Puebla.

Foguear jugadores

No se extrañó a nadie y tampoco critico a los que no fueron. No entiendo porqué la gente no respeta las circunstancias de cada quién. Con el tema de la selección, parece que te están diciendo que no quieres ir a la guerra, pero no te estás jugando la independencia del país ni la libertad. Además, para mí esta Copa Oro, a tres años del Mundial, tenía que ser para foguear a jugadores de la Liga Mx, porque los otros tienen que estar peleando su lugar en el futbol europeo , sostuvo.

Respecto de la lista definitiva para la Copa Oro, que fue dada a conocer por Martino tras el encuentro ante los venezolanos, y de la cual quedaron fuera los lesionados Marco Fabián e Iván Rodríguez, así como el portero Raúl Gudiño, el estratega del conjunto poblano estimó que fue la más adecuada.

Con lo de las lesiones se le facilitó la labor a Martino, al final quedaron los que pueden jugar y los que quieren estar. No necesita más.

Por otro lado, el defensa Edson Álvarez, quien salió del duelo ante Venezuela por una molestia en la rodilla derecha, publicó ayer en sus redes sociales que su lesión no es de gravedad, por lo que se espera que pueda recuperarse para participar en la Copa Oro, de lo contrario, su lugar sería ocupado por Uriel Antuna.