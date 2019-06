Sergio Ocampo Arista

La Jornada

Domingo 2 de junio de 2019

Chilpancingo, Gro., Llevo 29 años en la cárcel de manera injusta, más tiempo que (Nelson) Mandela; creo que es hora de pasar los últimos años de mi vida con mi familia, pues ya tengo 58 años de edad. Soy un preso político. Estoy en la cárcel por los pleitos y la perversidad que mantenía en su mandato el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), con miembros de su gabinete , afirmó Andrés Brito Guadarrama.

Acusado de privación ilegal, robo, asociación delictuosa, entre otros delitos, desde el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los senadores por Guerrero, Nestora Salgado y Félix Salgado, me otorguen el beneficio de la libertad anticipada. Llevo 60 por ciento de la sentencia cumplida .

Dijo que las sentencias que recibió son injustas, no están fundamentadas, no se actuó conforme a derecho, ya que a través de su persona, funcionarios de Salinas de Gortari escalaron en el poder, como el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Ignacio Morales Lechuga, el ex suprocurador Federico Ponce Rosas y el subprocurador de la lucha contra el narcotráfico, Javier Coello Trejo, con quien fungía como jefe de escoltas.