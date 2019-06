S

impatía por el diablo. El realizador británico Dexter Fletcher parece haber encontrado en el recuento biográfico de algunas estrellas del rock anglosajón una estupenda veta de expresión creativa. Luego de haber suplantado al polémico cineasta Bryan Singer a mitad del rodaje de Bohemian Rhapsody: la historia de Freddy Mercury (2018), y dispuesto ahora a filmar una biografía de Madonna, apenas puede sorprender su entusiasmo y entrega para esbozar, con líneas muy vigorosas, el retrato de Elton John, otro gran icono musical de los años 80, célebre no sólo por su música adictiva (Honky Cat, Crocodile Rock, Bennie and the Jets), sino por el gran número de adicciones propias que incluyeron el alcohol, el sexo, la cocaína y la manía consumista en las tiendas de ropa. La extravagancia en el vestuario fue naturalmente una de sus tarjetas de presentación predilectas, y sus fans buscaron siempre, detrás o por encima de sus baladas románticas, a la figura controvertida del glamoroso iconoclasta gay que, sin proponérselo demasiado, dictaba una peculiar manera de vestir y todo un estilo de vida. Elton John: un dandy exitoso en el mainstream musical, contrapartida estrafalaria de figuras más underground y disruptivas como David Bowie o Lou Reed.