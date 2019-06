Agencias

Periódico La Jornada

Domingo 2 de junio de 2019, p. a15

París. La estadunidense Serena Williams tendrá que esperar el siguiente Grand Slam para obtener su título 24 al esfumarse la oportunidad de seguir con vida en el Abierto de Francia tras perder ante su compatriota Sofia Kenin en la tercera ronda, donde también se despidió la número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka, frente a la checa Katerina Siniakova.

Williams, de 37 años, sufrió su derrota más prematura en Roland Garros al sucumbir 6-2 y 7-5 contra Kenin, de 20, quien apeló a devoluciones al fondo para llevarse el sorpresivo resultado.

“En ese primer set, en particular, fue certera con pelotas a sólo pulgadas de la raya y hace tiempo que no jugaba contra alguien similar”, dijo Williams. Me toco una rival que hizo un partido increíble , reconoció la ex número uno del mundo.

La derrota de Serena no fue la única sorpresa de la jornada sabatina. Osaka no logró una remontada y cayó 6-4 y 6-2 contra Siniakova.

Los errores de la japonesa fueron demasiados contra la checa, quien es mejor conocida por sus resultados en dobles y nunca había llegado a la cuarta ronda en singles en 18 presentaciones previas en torneos de Grand Slam.

Osaka trataba de convertirse en la primera mujer en ganar tres trofeos de Grand Slam seguidos desde que Williams ganó cuatro en fila entre 2014-2015, una racha que fue precedida por una derrota en la segunda ronda en Roland Garros y otra en la tercera ronda en Wimbledon.