Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2019, p. 8

Zumpango. Méx., Si no hay agua, no hay aeropuerto , esa es la formulación de los pueblos de la región que se oponen a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía Felipe Ángeles, expuso Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, al plantear que en el proyecto no se ha abordado de manera debida el problema hídrico en la zona.

El activista sostuvo que tras la reunión informativa promovida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con los pueblos afectados, no hubo claridad sobre varios temas, entre ellos el de las fuentes de abastecimiento de agua para el proyecto y posterior operación del aeropuerto.