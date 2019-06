Ap

Sábado 1º de junio de 2019, p. 8

Lima. Las hábiles manos de un grupo de ex carteristas, falsificadores, sicarios y traficantes de drogas presos en la cárcel más populosa de Perú ahora se dedican a cortar, remallar y sellar con extremo cuidado las prendas de fino algodón que se venden por Internet y han sido adquiridas por cantantes como Pharrell Williams o Maluma.

La característica de la marca Pietà – piedad en italiano, cuyo logo son cuatro rayas verticales y una horizontal, como las que dibujan algunos presos para contar sus días de reclusión– radica en que está confeccionada por reclusos en Perú.

Su creador, el diseñador y empresario francés Thomas Jacob, de 32 años, está interesado en las habilidades manuales de los reclusos, no en su pasado.

Es gente que está animada a trabajar, y el crimen por el cual están, moralmente no me importa , dijo en su oficina donde piensa las frases inspiradas en sus conversaciones con los presos: Notre dame de la haine –en francés, Nuestra señora del odio –, Mana imatapas manchakuq warmi –en quechua, Mujer que no se asusta con nada – o Vive como si fueras a morir, porque vas a morir .

Hasta 2012 Jacob trabajaba desde Perú enviando telas para los talleres de la casa de modas Chanel cuando, por casualidad, asistió a una obra de teatro basada en la novela Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, en una cárcel limeña. Varios reos le contaron que en la prisión había máquinas de coser, que tenían nociones de costura y no tenían trabajo. Así surgió la idea de crear la empresa que ahora lleva vendidas unas 200 mil prendas y produce mil por semana.

La labor no es sencilla. Varios de los 30 presos costureros abandonan el grupo cada semestre porque salen en libertad, son trasladados a otras prisiones o por voluntad propia dejan el oficio al que a veces dedican hasta 11 horas diarias. Otro desafío es la casi nula experiencia en el rubro de las confecciones o su escasa preocupación por los acabados de las prendas –obsesión de Jacob. Salvo eso, la relación con los obreros presos es igual que en cualquier otro taller de la ciudad.