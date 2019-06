Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2019, p. a14

Resulta incomprensible que jugadores que han destacado en los años recientes en la selección nacional declinen participar en la próxima Copa Oro, afirmó el ex futbolista Marcelino Bernal, quien además consideró que se ha malbaratado la playera tricolor.

Para el torneo de la Concacaf, que se disputará del 15 de junio al 7 de julio en Estados Unidos, el técnico nacional Gerardo Martino no podrá contar con al menos cinco futbolistas que han sido referentes en el Tri y que participaron en la pasada Copa Mundial de Rusia 2018.

Carlos Vela, Javier Hernández y Héctor Herrera argumentaron cuestiones personales para no ser convocados; mientras Miguel Layún e Hirving Lozano causaron baja por lesión y Jesús Corona ni siquiera fue considerado, luego de que en el llamado anterior se rehusó a asistir.

No sé si esté pasando algo en el interior de la selección, pero es incompresible que no quieran asistir a las convocatorias, pues siempre ha sido un orgullo portar la camiseta y representar a México; para los futbolistas es un sueño, una ilusión estar ahí, y una vez que te llaman y no querer ir, me parece increíble , señaló el ex jugador, quien participó en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Por otro lado, estimó que la selección nacional actualmente está devaluada, pues apuntó que ahora es mucho más fácil ser requerido por el representativo tricolor, tal como sucedió durante la gestión del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien llamó a decenas de futbolistas para probar diversas alineaciones.