Creo que podría dar el siguiente paso, pero no tiene sentido especular sobre las cosas que podrían suceder. Mi corazón está con PSV y no sé que pasará mañana , dijo Lozano para la revista holandesa Voetbal International.

Después de que tuvo la oportunidad de disputar la Liga de Campeones con el PSV, Chucky Lozano reconoció su molestia debido a que terminaron en el último lugar del Grupo B. Al final, el resultado fue decepcionante, porque sólo logramos dos puntos en el grupo. Eso realmente podría y debería haber sido más. Pero creo que lo hicimos muy bien en términos de futbol .

Sin embargo, aseguró sentirse orgulloso de haber competido con clubes de la talla del Inter de Milán y Tottenham, a los que logró anotarles un tanto.

A su vez, el también tricolor Érick Gutiérrez rechazó una propuesta de Chivas, porque quiere permanecer en el futbol europeo, aseguró en una entrevista.