Las escenas –Manifiesto, Una pareja para triunfar, Mujer animal, Ritual de feminidad, Audición para la contorsionista del circo, Usa el silbato de la CDMX, Persecución, La jaula, Cuerpo ligero y Mujer malabarista– se cuentan mediante las diferentes técnicas circenses.

“Es una forma de decir: no importa que digan que no puedes hacerlo. Sí se puede y no es necesario masculinizarnos. Por ejemplo, cuando dicen: ‘tienes brazos de hombre’, ¿porque no decir ‘tienes brazos fuertes de mujer’? Es muy sencillo”.

El espectáculo, idea original de Valeria López, es resultado de un laboratorio de creación colectiva, en el cual se expusieron múltiples temas sobre el papel de las mujeres en el circo. En el proyecto de investigación identifiqué que existe una transformación del papel femenino en las artes circenses tradicionales a las contemporáneas que significa una ruptura, reapropiación y conciliación con nuevas narrativas .

En el elenco están: Abril Mezo, Andrea Contreras, Andrea Salas, Carmen de Huerta, Carolina Cañas, Celeste Díaz, Irazema Hernandez, Kathia Valles, Mariana Fernández y Meztli Juárez Galicia.

La única función de Mujer Barbuda, sólo para jóvenes y adultos, será el 8 de junio a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Centro Histórico.