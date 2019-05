Tardaron 10 años en bresear (cocinar lentamente) su producción discográfica.

Orishas puede demorar, porque tenemos demasiado amor por la música. No nos gusta el negocio en el que se ha convertido la popular. Somos a la antigua: nos encanta cantar en un escenario y enamorar a nuestro público, conquistarlo.

Yotuel comparte que su relación con la música viene de una foto mental en “La Habana, en la que una mañana, cuando se iba a la escuela, ve a su abuela sentarse. Ella separaba el arroz, picaba las pepitas negras, lavaba los frijoles y adobaba un pedazo de carne con cebolla… todo, con tanta dedicación, que terminó por influirme”.

Como sus compañeros de grupo, vive en Francia desde hace varios años.

Se le pregunta si no extraña la comida de Cuba.

Afirma: me he hecho un seguidor de la del mundo. Un cubano que ha decidido no ser tan nacionalista. La verdad, soy un chef frustrado, amo cocinar y cuando vamos de gira lo que hago es buscar los mejores restaurantes locales, aquellos a los que no va el turismo habitual; me pongo como niño, pruebo y luego experimento en la estufa .

Demoraron una década en regresar al bufé mundial de la música porque, asegura, tenían que cumplir la meta de superarse a sí mismos, hacer canciones de hoy que la gente quiera escuchar mañana. El reto era superar a la mejor banda urbana de Cuba. Mis compañeros me preguntaban en ese tiempo que cuál era esa agrupación: les respondía que Orishas .

Parece que lo lograron al tener la paciencia de guisar este álbum que ahora presentarán en un espectáculo “al grill, sin condimentos. Limpios, porque el tour se llama Origen, y estamos apostando a la calidad vocal de los tres, sin muñequitos, sin efectos especiales; sólo tres micrófonos con su DJ haciendo lo que saben hacer: transmitir emociones”, concluye Yotuel.

Orishas Tour Origen 2019 ofrecerá un concierto en el Pabellón Cuervo el 30 de mayo a las 20:30 horas.