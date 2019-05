Alejandro Cruz Flores y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2019, p. 26

El Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México despidió al subdirector de Difusión, Comunicación y Medios Alternativos, Juan Salvador Rodríguez Contreras, responsable de la publicación en Twitter de una efeméride del encargado de propaganda del régimen nazi, Joseph Goebbels, por lo que el organismo fue criticado duramente por usuarios de esa red social.

También la comunidad judía de México condenó enérgicamente la publicación al afirmar que con la información difundida se hizo apología del nazismo y de algunos de sus líderes y calificó de inaceptable que un instituto haga este tipo de publicidad del partido político más racista, antisemita y sanguinario de la historia del siglo XX .

Por la mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la emisión de la infografía que incluía imágenes de las banderas nazi y la actual de Alemania, y que por las críticas emitidas en las redes sociales fue retirada horas después.

La verdad es que la persona que se dedicaba a las redes del Injuve no tiene nada que hacer ahí , expresó la titular del Ejecutivo local, quien a pregunta expresa confirmó la destitución del responsable de ese tuit.

Agregó que la directora del instituto, Beatriz Adriana Olivares Pinal, informó directamente al hoy ex funcionario público que entre sus funciones tenía la responsabilidad de la redes sociales. “No puede ser que haya una… Hay cosas que no van con nosotros, pues. No es un error”.