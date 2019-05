Afp y Ap

Miércoles 22 de mayo de 2019

Cannes. Quentin Tarantino no defraudó: su esperada película Érase una vez... en Hollywood (Once Upon a Time in... Hollywood), con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, fue recibida ayer con una larga ovación en el Festival de Cannes.

Era el momento más esperado del certamen que comenzó hace una semana: Tarantino, Pitt y DiCaprio desembarcaron en la alfombra roja de La Croisette como héroes.

El cineasta y los dos actores, por primera vez juntos en una película, posaron con traje negro junto a su compañera de reparto, la actriz Margot Robbie, quien portó un conjunto de lentejuelas con pantalón negro y top blanco rematado con una flor rosa.

La película, en competición por la Palma de Oro, está “hecha de recuerdos, un poco como Roma, que fue un filme de memorias para (Alfonso) Cuarón”, dijo Tarantino, acompañado de su esposa, la cantante israelí Daniella Pick.

El filme de 2 horas y 45 minutos, filmado en 35 mm, está ambientado en Los Ángeles, en 1969. Sigue a Rick Dalton (DiCaprio), estrella de westerns de la televisión, a su doble en las escenas de acción (Pitt) y a su vecina, la actriz Sharon Tate (Robbie). Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Lee y Steve McQueen también forman parte del elenco.

Al término de la proyección, el público se puso en pie y ovacionó durante varios minutos a Tarantino, 25 años después de ganar la Palma de Oro con Pulp Fiction. Pitt se mostró emocionado, mientras la actriz británica Tilda Swinton, que no participa en la película, no pudo contener las lágrimas.