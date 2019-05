No obstante, el estratega, quien firmó contrato por dos años con Pumas, consideró que el conjunto felino no necesita integrar a muchos jugadores, pues señaló que en su gestión se respetará la ideología del club de apoyar a los canteranos.

Entonces, dentro de esas coordenadas está hacer el equipo, reforzar las posiciones necesarias y a partir de ahí entender lo que significa este club, no solamente en el futbol mexicano, sino en general en el balompié mundial, siempre ha sido una referencia en la formación de jugadores , mencionó.

Finalmente, precisó que si el equipo auriazul no se prepara de verdad, no podrá pelear por la octava estrella. Para ser grande hay que ser humilde y para ganar hay que competir, a partir de ahí mis peticiones al club no difieren mucho de las necesidades. No estamos sólo para ganar poniéndonos la camiseta , aseveró.

En tanto, el ex timonel auriazul Bruno Marioni publicó este martes en su cuenta de Twitter una carta en la que agradeció a las personas que lo apoyaron en su etapa con Pumas, excepto al presidente del club, Rodrigo Ares de Parga.