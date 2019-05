Alonso Urrutia y Dora Villanueva

A poco menos de dos semanas de cumplirse el plazo presidencial para iniciar la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, entre las secretarías involucradas hay contradicciones sobre el cumplimiento de requisitos.

Aun cuando reconoció que aún no cuentan con el aval a la manifestación de impacto ambiental, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), dijo que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ya le entregó un documento que apoya la posibilidad de comenzar las obras el 2 de junio.

En contraste, la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González-Blanco, señaló que la dependencia analiza la documentación entregada por la Sener y Pemex, y declinó ofrecer detalles para “no afectar la legitimidad del proceso.

–La secretaria Nahle dijo que ya le entregaron un documento desde el punto de vista ambiental para iniciar –se le comentó a González-Blanco.

–Todo eso lo estamos evaluando en este momento. Lo estamos leyendo para dar una respuesta .

–¿Entonces no hay certeza para comenzar el 2 de junio?

–Empieza el 2.

–¿Qué es lo que empieza el 2?

–Exactamente no sé, porque no es mi campo, no es mi área. No sé qué va a hacer, pero empiezan los trabajos, señaló González-Blanco.

Con el aval ambiental de la obra en proceso, para Nahle lo que falta son cuestiones prácticamente burocráticas para iniciar. Todo va muy bien, dijo la funcionaria quien señaló que se iniciará “el 2 de junio.

Semarnat: hay documento de aprobación, no aval

“Ya lo anunció el presidente (Andrés Manuel López Obrador), vamos a dar el banderazo de arranque para esa refinería, pues ya cuentan con un documento de aprobación , aunque no el aval a la manifestación ambiental.

Precisó que tenían la manifestación de 2012 que fue otorgada para la perforación de pozos y extracción, pero se les pidió una específica sobre la refinería.

–Un documento de aprobación, ¿qué significa?

–Sí, de aprobación de impacto ambiental.

–¿Tan rápido?

–No, no lo es tanto, no es la aprobación de la manifestación ambiental porque les estoy diciendo que nosotros presentamos la de 2012 y nos han pedido hacer ciertas adecuaciones o nuevos estudios